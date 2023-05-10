«Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в матче ЛЧ

Игра закончилась со счетом 1:1. В «Реале» на 36-й минуте отличился Винисиус Жуниор. У «Манчестер Сити» гол забил Кевин Де Брюйне (67-я минута). Следующая встреча пройдет 17 мая в Манчестере.