«Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в матче ЛЧ

Испанский футбольный клуб «Реал» и английская команда «Манчестер Сити» сыграли вничью в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Матч состоялся во вторник в Мадриде.
Игра закончилась со счетом 1:1. В «Реале» на 36-й минуте отличился Винисиус Жуниор. У «Манчестер Сити» гол забил Кевин Де Брюйне (67-я минута). Следующая встреча пройдет 17 мая в Манчестере.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти провел 190-й матч в лице наставника в Лиге чемпионов. Следующая игра сделает его рекордсменом по этому показателю.