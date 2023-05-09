Пентагон: США сохранят программу обучения украинских боевиков

Соединенные Штаты планируют продолжать тренировать боевиков ВСУ столько, сколько потребуется. Такое заявление сделал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга.
По его словам, страна располагает возможностью предоставлять такого рода поддержку Киеву. В данный момент американское руководство обсуждает с украинской стороной необходимость отправки на обучение в США новую группу военнослужащих ВСУ.
«Мы сохраним возможность обучать украинских столько, сколько потребуется», – сказал Райдер.
Пресс-секретарь также обнародовал информацию о численность украинцев, находящихся на обучении. Он утверждает, что на сегодняшний день в стране находятся две тысячи военных.