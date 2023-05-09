AFP сообщило о смерти сотрудника агентства около Бахмута

Журналист Арман Сольден скончался около Бахмута, говорится в материале агентства France Press. Издание сообщило о смерти мужчины со ссылкой на своих сотрудников.
Сольден получил ранения во время обстрела на окраине города Часов Яр, утверждает газета. Журналист и четыре его коллеги находились на месте происшествия. Помимо погибшего в ходе инцидента никто не пострадал.
Журналист был видеокоординатором издания на Украине. Сольден работал в этой стране с сентября 2022 года.
Бахмут находится к северу от Горловки. Город является важным транспортным узлом для снабжения бойцов ВСУ в Донбассе.