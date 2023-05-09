Трамп ответил на решение суда по делу о попытке изнасилования журналистки Кэрролл

Экс-президент США Дональд Трамп счел величайшей «охотой на ведьм» и позором вердикт суда по делу о попытке изнасилования журналистки и писательницы Элизабет Джин Кэрролл. Об этом сообщил телеканал CNN.
Присяжные пришли к выводу, что миллиардер прикасался к Кэрролл против согласия журналистки. Кроме того, Трамп оклеветал писательницу, отвергая ее заявления по делу. Однако жюри отвергло обвинения журналистки в изнасиловании.
Суд предписал 45-му президенту США выплатить Кэрролл компенсацию размере 2 млн долларов (свыше 153 млн рублей) в рамках урегулирования иска. Кроме того, Трампу предстоит выплатить еще 3 млн долларов (около 230,5 млн рублей) в качестве компенсации за клевету и ущерб репутации журналистки.