Политолог Харрис: новая архитектура европейской безопасности исключает Украину

Европу, по его словам, ожидает мрачное будущее. Речь идет о разделении региона на два вооруженных союза — Россия и Белоруссия с одной стороны, НАТО — с другой. Политолог назвал это рецептом «неумолимого и ничем не украшенного мира». Однако даже этот вариант архитектуры безопасности исключает Украину.