Россия и Североатлантический альянс не станут принимать Украину под свои ядерные зонтики после создания новой европейской архитектуры безопасности, говорится в статье издания 19FortyFive. Материал написал доцент кафедры политологии Университета Колорадо Питер Харрис.
Европу, по его словам, ожидает мрачное будущее. Речь идет о разделении региона на два вооруженных союза — Россия и Белоруссия с одной стороны, НАТО — с другой. Политолог назвал это рецептом «неумолимого и ничем не украшенного мира». Однако даже этот вариант архитектуры безопасности исключает Украину.
Киевский режим пошел на жертвы ради вхождения в Альянс. Однако объединение не предоставит Украине доступа к ядерному зонтику, под который смогли попасть ее соседи.