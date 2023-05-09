События на Украине к 21:00 9 мая: удар ВСУ по пленным сослуживцам, Киев снова ждет приглашения в НАТО

Киев ждет политическое приглашение в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе, который запланирован на 11-12 июля. Об этом сообщила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Она заявила, что в Киеве уверены, что объективных причин для отказа от вступления страны в блок сейчас нет.