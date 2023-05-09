События на Украине к 21:00 9 мая: удар ВСУ по пленным сослуживцам, Киев снова ждет приглашения в НАТО

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к вечеру 9 мая.
Обстановка под Бахмутом
Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают операцию по освобождению Бахмута. В течение дня обстрелам подверглись позиции ВСУ в районах Орехово-Василевки, Богдановки, Часова Яра. Сообщается о боях в направлении Ивановского и Ступочек.
Минобороны РФ заявило в ходе брифинга, что за сутки на Бахмутском направлении авиация провела 5 самолетовылетов, артиллерия выполнила 73 огневые задачи.
Евгений Пригожин сообщил, что украинские войска нанесли удар по зданию, в котором ЧВК «Вагнер» содержала пленных военнослужащих ВСУ. По словам предпринимателя, в ходе атаки применялась РСЗО HIMARS, по предварительным данным, пленные не пострадали. Легкие ранения получили 2 бойца «оркестра».
Ситуация на других направлениях
ДНР
В течение дня украинские войска открывали огонь по Донецку, а также населенным пунктам Горловка, Озеряновка, Владимировка, Еленовка, Октябрьское и Широкая Балка. В результате атак в Озеряновке повреждено здание школы, нанесен ущерб жилой застройке. В Октябрьском получила ранения мирная жительница.
МО России отчиталось о поражении позиций ВСУ в районе Угледара, а также уничтожении склада боеприпасов украинских войск в районе Верхнекаменского.
ЛНР
Российские войска в течение суток поразили позиции ВСУ в районах Червоной Дибровы и Невского, уничтожив до 75 украинских военнослужащих. ВСУ также потеряли 2 боевые бронемашины, 3 пикапа, боевую машину РСЗО «Град» и 2 гаубицы Д-30.
Херсонская область
МО РФ заявило о ликвидации на Херсонском направлении до 30 украинских военнослужащих за сутки, а также уничтожении 5 автомобилей и 2 самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» ВСУ. В районе Белозерки средствами ПВО сбит Су-25 воздушных сил Украины. В Антоновке уничтожен склад боеприпасов противника.
Днем ВСУ открывали огонь по Новой Каховке. В пресс-службе Новокаховского городского округа заявили, что в результате ударов оказались отключены связь и энергообеспечение.
Запорожская область
ВС РФ за сутки нанесли удары по подразделениям ВСУ в районе Гуляйполя, а также уничтожили склад боеприпасов украинской армии в районе Щербаков.
В течение дня обстрелу ВСУ подверглось село Плодородное в Мелитопольском районе. В результате атаки погибла мирная жительница, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Украина
На Купянском направлении в течение суток было ликвидировано до 35 украинских военнослужащих, заявило Минобороны РФ. Также уничтожены танк, 2 автомобиля и САУ «Акация» ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве провел встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Одной из тем встречи стала скорость поставки боеприпасов Киеву.
«Отныне 9 мая будет Днем Европы — в Европейском Союзе, а также в Украине. Сегодня мы встречаемся в Киеве в этот особенный день, потому что Киев — это идеальное место, чтобы праздновать День Европы», — написал он.
Несмотря на то, что власти Украины заменили празднование Дня Победы 9 мая на празднование Дня Европы, граждане страны почтили память героев Великой Отечественной войны, возложив цветы у памятных мест в регионах. Акции, по информации украинских СМИ, прошли в том числе в Киеве, Одессе и Полтаве.
Украинское министерство иностранных дел назвало «аморальным и недружественным шагом» в отношении Киева присутствие лидеров стран СНГ на праздновании Дня Победы в Москве.
Запланированное Киевом контрнаступление может растянуться на «месяцы», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он сообщил, что речь идет о «многих событиях» — часть завершится более удачно, часть менее.
Киев ждет политическое приглашение в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе, который запланирован на 11-12 июля. Об этом сообщила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Она заявила, что в Киеве уверены, что объективных причин для отказа от вступления страны в блок сейчас нет.
Пентагон объявил, что власти США выделят Украине долгосрочную военную помощь на сумму 1,2 миллиарда долларов. Предполагается, что средства будут потрачены на закупку систем противовоздушной обороны и боеприпасов для них, дронов и артиллерии, а также на оплату коммерческих услуг спутниковой съемки.
Нидерланды обсуждают с США и европейскими партнерами — в том числе Британией и Данией — возможность передачи Украине истребителей F-16. Премьер королевства Марк Рютте выразил мнение, что Западу следует продолжать оказание помощи Киеву. По его словам, после начала СВО в европейских столицах стали беспокоиться о собственной безопасности.
При этом МО Швеции, напротив, заявило, что не планирует передавать истребители Украине. Глава министерства Пол Йонсон отметил, что помощь Киеву теперь будет в основном состоять в обучении военнослужащих, а также обслуживании уже отправленной техники.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что с зимы Североатлантический альянс и его партнеры предоставили Киеву беспрецедентную военную помощь в виде поставок оружия и боеприпасов, а также обучения украинских солдат.
Страны-участницы «Большой семерки» на саммите в Японии в мае обсудят тему поддержки Киева, а также сохранение ограничительных мер в отношении РФ. Японский посол в США Кодзи Томита заявил, что ожидает от представителей стран G7 демонстрации приверженности «справедливому и прочному миру» на Украине.