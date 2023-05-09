Бойцы ЧВК «Вагнер» спасали жителей Центральной Африки от зверств французских солдат. Таким образом основатель «оркестра» Евгений Пригожин прокомментировал призыв Парижа присвоить военной компании статус террористической организации.
Журналисты поинтересовались у бизнесмена, как он отреагировал на требование Нацсобрания Франции. Его ответ приводит пресс-служба компании «Конкорд».
«Что можно сказать по этому поводу. Когда мы пришли в Центральную Африку, то французские солдаты загоняли солдат в комнату, и туда же загоняли детей, 12-летних девочек. И собаки насиловали этих девочек. Французские солдаты органы продавали, вернее, людей на органы отвозили и их там потрошили», — сказал Пригожин.
Предприниматель подчеркнул, что бойцы ЧВК «Вагнер» внесли ключевой вклад в избавление страны от бесчинств французов. Президент Эммануэль Макрон, по всей видимости, признает террористами тех, кто мешает его людям расправляться над мирными жителями.
«Мы спасли целую страну под названием Центральная Африка, спасли десятки тысяч жизней от бандитов, террористов, и, самое главное, от французов, которые просто издевались над ними. Макрон решил, что ЧВК «Вагнер» — террористическая организация, а в это время во многих странах мира ЧВК «Вагнер» спасает от французов и от американцев огромное количество людей», — добавил бизнесмен.
По словам Пригожина, если французское руководство продолжит дискредитировать ЧВК «Вагнер», то военная компания ответит на эти нападки. Всем, кто будет выделять из себя «болезнетворную гадость», придется вырвать «гнилые зубы», констатировал предприниматель.