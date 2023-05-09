«Гадость болезнетворная»: Пригожин ответил на призыв французов признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией

По словам Пригожина, если французское руководство продолжит дискредитировать ЧВК «Вагнер», то военная компания ответит на эти нападки. Всем, кто будет выделять из себя «болезнетворную гадость», придется вырвать «гнилые зубы», констатировал предприниматель.