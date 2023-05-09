Глава Медиагруппы «Патриот» поздравил россиян с Днем Победы

Столярчук посетил 9 мая Ставропольский край, чтобы почтить память своего прадеда. После этого он планирует направиться ко второму памятнику с его именем в хуторе Холодногорский. Глава медиагруппы также призвал россиян не забывать великий подвиг героев и прославлять его в веках.