Глава Медиагруппы «Патриот» поздравил россиян с Днем Победы

Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук поздравил россиян с Днем Победы. Его обращение опубликовано на сайте.
Деды и прадеды граждан России ценой собственной жизни защищали страну, говорится в заявлении. При этом женщины и дети поддерживали их в тылу и на фронте. Жители Ставрополя празднуют Победу, несмотря на нетипичную для мая погоду.
«Мы отлично помним рассказы дедушек и бабушек, которые детьми видели зверства нацистов и первые газовые "душегубки" — "машины смерти", которые немцы применили в Пятигорске», — сказано в поздравлении.
Столярчук посетил 9 мая Ставропольский край, чтобы почтить память своего прадеда. После этого он планирует направиться ко второму памятнику с его именем в хуторе Холодногорский. Глава медиагруппы также призвал россиян не забывать великий подвиг героев и прославлять его в веках.