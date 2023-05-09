Дочь актера Панина назвала его «террористом» за поддержку терактов в РФ

15-летняя дочь актера Алексея Панина назвала своего отца «настоящим террористом» после того, как он стал фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма – в октябре 2022 года он опубликовал пост, в котором порадовался взрыву на Крымском мосту.
«Папа теперь настоящий террорист», – заявила дочь актера на видео, которое сам Панин распространил в своих соцсетях.
Актер оспорил заявление дочери и заявил, что он не террорист, а «настоящий порядочный человек».
Украинствующий актер, отказавшийся считать россиян своими соотечественниками после начала СВО, по собственному признанию находится в Сан-Франциско. В его московской квартире прошел обыск: Панин заявил, что из-за визита следователей «бедная бабушка, которая там живет, наверное, [умерла]» и рассмеялся.
Заработки у Панина, скитающегося по Европе и США, незавидные: в конце февраля он вынужден был выступать с украинским певцом Веркой Сердючкой на концерте «в поддержку ВСУ» и плясать под русофобские лозунги.
Ранее внезапное явление в Москву Аллы Пугачевой, называвшей россиян «холопами» и «рабами», вызвало возмущение общественности.