Парад в честь 78-й годовщины Великой Победы в Москве был полон символизма и важных посылов, в том числе Западу.
С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, решение о проведении военного парада на Красной площади было абсолютно верным. Он также объяснил, почему в шествии механизированных колонн почти не было тяжелой бронетехники.
«Наличие тяжелой техники на параде было бы неуместным, так как сегодня она нужна прежде всего на фронте и в воинских частях», — отметил Рогов.
По его словам, достаточно того, что по главной площади страны проехал танк Т-34, который является одним из главных символов Великой Отечественной войны.