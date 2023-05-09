Рогов назвал абсолютно верным решение о проведении парада Победы в Москве

С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, решение о проведении военного парада на Красной площади было абсолютно верным. Он также объяснил, почему в шествии механизированных колонн почти не было тяжелой бронетехники.