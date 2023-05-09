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Житель Одессы подал в суд на Зеленского, обвинив его в госизмене

Общество
Житель Одессы подал в суд на Зеленского, обвинив его в госизмене

Житель Одессы решил подать в суд на президента Украины Владимира Зеленского, обвинив его в государственной измене.

Однако в тот день, когда было назначено заседание, здание суда неожиданно «заминировали». В итоге всех сотрудников и посетителей вывели на улицу, а рассмотрения дела так и не произошло.

После случившегося одессит записал видеообращение, в котором выразил свои мысли. В частности, он призвал всех горожан последовать своему примеру и массово писать заявления на Зеленского, передает SM.News.

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