Житель Одессы подал в суд на Зеленского, обвинив его в госизмене

Житель Одессы решил подать в суд на президента Украины Владимира Зеленского, обвинив его в государственной измене.
Однако в тот день, когда было назначено заседание, здание суда неожиданно «заминировали». В итоге всех сотрудников и посетителей вывели на улицу, а рассмотрения дела так и не произошло.
После случившегося одессит записал видеообращение, в котором выразил свои мысли. В частности, он призвал всех горожан последовать своему примеру и массово писать заявления на Зеленского, передает SM.News.