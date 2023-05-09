МИД России заявил Польше протест из-за инцидента с российским дипломатом 9 Мая

Министерство иностранных дел России прокомментировало неприятный случай, произошедший с послом официальной Москвы в Варшаве Сергеем Андреевым 9 Мая.
По данным внешнеполитического ведомства, подобный шаг со стороны Варшавы является очередным проявлением недружественного отношения. Польский МИД знал о готовящейся дипломатическим ведомством РФ церемонии.
«Польской стороне будет заявлен решительный протест», — отметили в российском министерстве.
Ранее член Совета Федерации РФ Владимир Джабаров обратился к МИД России. Сенатор призвал ведомство обратить внимание на инцидент с послом Москвы в Польше в День Победы.