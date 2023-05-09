Участник парада Победы сделал предложение своей девушке на Красной площади

Участник парада Победы, который проходил на Красной площади в Москве, сделал предложение своей девушке под аккомпанемент оркестра.
После окончания парада мужчина встал на одно колено, предложив своей девушке руку и сердце. Такой поступок вызвал шквал аплодисментов у зрителей, пишет aif.ru.
Несмотря на волнение, которое накатило на невесту, она, вытирая слезы радости, приняла предложение ухажера. Родственница россиянки рассказала, что пара пять лет шла к этому событию.
Парад Победы в Москве традиционно прошел на Красной площади. В этом году в нем приняли участие бойцы, вернувшиеся с зоны проведения специальной военной операции.