С Новым Годом!

Участник парада Победы сделал предложение своей девушке на Красной площади

Общество
Участник парада Победы сделал предложение своей девушке на Красной площади

Участник парада Победы, который проходил на Красной площади в Москве, сделал предложение своей девушке под аккомпанемент оркестра.

После окончания парада мужчина встал на одно колено, предложив своей девушке руку и сердце. Такой поступок вызвал шквал аплодисментов у зрителей, пишет aif.ru.

Несмотря на волнение, которое накатило на невесту, она, вытирая слезы радости, приняла предложение ухажера. Родственница россиянки рассказала, что пара пять лет шла к этому событию.

Парад Победы в Москве традиционно прошел на Красной площади. В этом году в нем приняли участие бойцы, вернувшиеся с зоны проведения специальной военной операции.

#парад победы #день победы #предложение #москва #красная площадь