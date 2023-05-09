Bloomberg: Италия собирается выйти из проекта Китая «Один пояс — один путь» из-за США

«Один пояс — один путь» является концепцией Китая, нацеленной на развитие уже имеющихся и формирование новых торговых путей. Этот проект также предполагает открытие транспортных и экономических коридоров, которые объединят более 60 государств Центральной Азии, Европы и Африки.