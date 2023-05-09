Нацсобрание Франции призвало объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Национальное собрание Франции обратилось к властям страны и Евросоюзу в резолюции с призывом объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией. Соответствующий документ был принят нижней палатой парламента 9 мая.
Уточняется, что авторами инициативы стали депутаты от партии президента республики Эммануэля Макрона. Необходимость в наделении «оркестра» новым статусом законодатели объяснили деятельностью «музыкантов» в Сирии и на Украине.
Резолюция была рассмотрена нацсобранием на фоне снижения влияния Франции в Африке. Падение показателя связано с высокой эффективностью ЧВК «Вагнер» в деле обеспечения безопасности государств региона, что вынуждает Париж всячески пытаться дискредитировать российских инструкторов.