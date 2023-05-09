Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина получила беспрецедентную военную помощь

Страны НАТО и их партнеры с зимы предоставили Украине беспрецедентную военную помощь. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
«С зимы... имели место... беспрецедентные поставки нового оружия и боеприпасов, запчастей и обучение», — отметил он в беседе с газетой The Washington Post.
По его словам, силами НАТО этой зимой обучение прошли более девяти бригад ВСУ. Таким образом, отметил он, военнослужащие были «полностью укомплектованы».
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что летом начнется контрнаступление ВСУ. Однако сроки неоднократно переносились. Эксперты отметили, что нельзя доверять заявлениями Киева и Вашингтона, которые могут целенаправленно дезинформировать противника.