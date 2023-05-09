Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина получила беспрецедентную военную помощь

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что летом начнется контрнаступление ВСУ. Однако сроки неоднократно переносились. Эксперты отметили, что нельзя доверять заявлениями Киева и Вашингтона, которые могут целенаправленно дезинформировать противника.