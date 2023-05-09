Власти Крыма открыли первый в республике памятник погибшим героям СВО

Мемориал героям, погибшим в ходе СВО, представляет собой крупную звезду, рядом с которой установлены скульптуры в виде летчика и пехотинца. На памятнике увековечены имена 20 российских солдат, служивших в воинской части Гвардейского, сообщает РИА Новости.