Власти Крыма открыли первый в республике памятник погибшим героям СВО

Первый на территории Крыма памятник героям специальной военной операции на Украине появился в поселке Гвардейское, расположенном в Симферопольском районе республики. Об этом заявила министр финансов Крыма Ирина Кивико.
Мемориал героям, погибшим в ходе СВО, представляет собой крупную звезду, рядом с которой установлены скульптуры в виде летчика и пехотинца. На памятнике увековечены имена 20 российских солдат, служивших в воинской части Гвардейского, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что памятник расположен на Алее героев. Помимо мемориала героям СВО, на ней также расположены бюсты защитников отечества, принимавших участие в Великой Отечественной войне.