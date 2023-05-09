Эксперты в США изучают возможность Байдена повысить потолок госдолга в обход конгресса

Отчеты ФРС США указывают, что проблемы могут коснуться не только банковской сферы, но и всей экономики страны. При этом президент Джо Байден заявляет, что не станет повышать потолок американского госдолга, хотя он и имеет такую возможность, пишет «Военное обозрение».