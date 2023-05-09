Эксперты в США изучают возможность Байдена повысить потолок госдолга в обход конгресса

Отчеты ФРС США указывают, что проблемы могут коснуться не только банковской сферы, но и всей экономики страны. При этом президент Джо Байден заявляет, что не станет повышать потолок американского госдолга, хотя он и имеет такую возможность, пишет «Военное обозрение».
Вашингтон может увеличить его максимум либо объявить дефолт. Первый вариант сейчас стал проблематичнее, ведь доллар теряет позиции на глобальном рынке из-за перехода некоторых стран на расчеты в нацвалютах.
Американский лидер ранее заявил, что «как первый за 6 млн лет президент США» не будет повышать потолок госдолга. Эксперты же допускают, что политик и сам не понял, что сказал.
Но возможность увеличения показателя, не считаясь с конгрессом, у него имеется, а именно 14-я конституционная поправка. По ней глава государства вправе принять соответствующее решение в обход конгресса, ведь большинство в палате представителей — республиканцы, выступающая против такого шага.