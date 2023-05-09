Джефф Монсон признался, что хочет стать депутатом Госдумы

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон сообщил о планах избираться в Госдуму. По словам спортсмена, так он сможет эффективнее решать проблемы россиян.
Монсон стал гражданином России в 2018 году. Боец сообщил, что у него большие планы на будущее в стране. Спортсмен рассказал, как хочет помогать согражданам.
«Хочу в будущем стать депутатом Госдумы. Я хочу помогать людям в России с их проблемами, решать большие задачи. В Госдуме у меня будет достаточно полномочий, чтобы помогать людям», — заявил Монсон ТАСС.
Ранее сообщалось, что 52-летний боец подал заявку на участие в парламентских выборах в Башкортостане. Несмотря на политические амбиции, Монсон продолжает спортивную карьеру.