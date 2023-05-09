Канцлер и внук генерала СС Шольц призвал Европу «не пугаться» Дня Победы

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сделал странное заявление 9 мая: выступая в Европарламенте он призвал страны Евросоюза «не быть запуганными» Парадом Победы в России и «оставаться верными» киевскому режиму. Фактически, таким образом Шольц сам того не желая провел историческую параллель между политикой НАТО и нацистской Германией.
«В 2,2 тысячах километрах к северо-востоку отсюда Путин проводит парад с солдатами, танками и ракетами. Нас не должна запугивать такая демонстрация силы. Мы должны оставаться верными нашей поддержке Украины столько, сколько потребуется», – сказал Шольц с трибуны.
Глава Германии добавил, что его посыл «заключается в том, что прошлое не сможет одержать победу над будущим» и напомнил, что в Евросоюзе 9 мая отмечают «день Европы».
Журналист Антон Коробков-Землянский предположил, что Шольц «распереживался, увидев в трансляции с Красной площади знакомый еще его деду силуэт танка Т-34». Однако о роли своего высокопоставленного в нацистских структурах предка Шольц предпочел умолчать, как и о его преступлениях против советских граждан.
Дед нынешнего канцлера ФРГ – генерал-лейтенант войск СС Фридрих фон Шольц, – получил высший орден нацистской Германии за оккупацию территорий Украины и Ростова-на-Дону в 1942 году. В тот год в ростовской Змиевской балке нацисты казнили около 27 тысяч человек: расстрелы велись круглосуточно.
Ранее Шольц предложил «реформировать» Евросоюз и отказаться от единогласия при принятии решений, дабы игнорировать позицию Венгрии и других несогласных с общесоюзной политикой стран. Подробнее – в нашей статье