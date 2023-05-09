Канцлер и внук генерала СС Шольц призвал Европу «не пугаться» Дня Победы

Журналист Антон Коробков-Землянский предположил, что Шольц «распереживался, увидев в трансляции с Красной площади знакомый еще его деду силуэт танка Т-34». Однако о роли своего высокопоставленного в нацистских структурах предка Шольц предпочел умолчать, как и о его преступлениях против советских граждан.