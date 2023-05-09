В Эстонии стартовали учения Swift Response с участием десантников из стран НАТО

Военные учения по программе Swift Response с десантниками из стран Североатлантического альянса начались в Эстонии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главный штаб Сил обороны.
В тренировках принимают участие около 1500 военнослужащих из Чехии, Польши, Британии, США, Латвии и Эстонии. По предварительной информации, они будут отрабатывать переброску сил и техники в балтийскую республику.
«В рамках масштабной воздушно-десантной операции на аэродром Нурмси десантируются почти 600 десантников», — говорится в публикации.
Фаза активных учений завершится 14 мая. Отметим, что Swift Response является частью американской программы Defender 23.