Пригожин предложил Байдену, Макрону и Зеленскому взяться за руки и хором извиниться за обстрел пленных ВСУ из HIMARS

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил президентам США, Франции и Украины Джо Байдену, Эммануэлю Макрону и Владимиру Зеленскому извиниться за неоднократные попытки дискредитировать его имя.
Пригожин признался, что честно рассказал о последствиях обстрела ВСУ украинских пленных из РСЗО HIMARS, хотя, по мнению Запада, мог обернуть ситуацию в свою пользу. В связи с этим бизнесмен обратился к иностранным лидерам.
«У меня просьба — Байден, Макрон, кто-то из руководства Европарламента/Еврокомиссии, Владимир Александрович Зеленский, вчетвером взялись дружно за руки и сказали хором: "Женя, извини нас, пожалуйста, мы больше так не будем"», — передает заявление основателя ЧВК «Вагнер» его пресс-служба.
Пригожин подчеркнул, что РСЗО, из которых велся обстрел, вероятно, работает неважно. Несмотря на попадание в объект, ВСУ так и не удалось достичь конечной цели — уничтожить своих солдат.