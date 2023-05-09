Пригожин предложил Байдену, Макрону и Зеленскому взяться за руки и хором извиниться за обстрел пленных ВСУ из HIMARS

Пригожин признался, что честно рассказал о последствиях обстрела ВСУ украинских пленных из РСЗО HIMARS, хотя, по мнению Запада, мог обернуть ситуацию в свою пользу. В связи с этим бизнесмен обратился к иностранным лидерам.