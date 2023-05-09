Украинский президент Владимир Зеленский будет преследовать идею захвата утраченных территорий вопреки возможному перемирию между Москвой и Киевом. К такому выводу пришел доцент кафедры политологии Университета Колорадо Питер Харрис в статье для издания 19FortyFive.
По словам профессора, договоренность сторон конфликта может упрочнить статус-кво. Однако соглашение о временном перемирии не сможет заставить Зеленского забыть о захвате Запорожской и Херсонской областей, Крыма и Донбасса.
«Даже если они примут раздел Украины как краткосрочную меру, чтобы остановить кровопролитие, киевские лидеры наверняка столкнутся с внутренним давлением, требующим вернуть утраченные территории, если когда-нибудь представится такая возможность в будущем», — разоблачил реваншистские устремления Зеленского Харрис.
Политолог заявил, что киевский режим всегда будет иметь мотивацию, что вновь начать боевые действия. По его словам, президент будет пытаться организовать новые переговоры, чтобы выбить выигрышные для Украины условия.
Владимир Зеленский уже неоднократно объявлял, что ВСУ начнут контрнаступление этой весной. В Белом доме сообщили, что США выдали Украине почти 100% вооружения, которые киевский режим попросил для операции контрнаступления.