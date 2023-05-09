Экс-сотрудник Кремля Журавлев объяснил решение Лукашенко пропустить обед с лидерами СНГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко неспроста пропустил неформальный обед с лидерами постсоветских стран в Москве. О причинах отсутствия политика на встрече порассуждал экс-сотрудник Кремля Дмитрий Журавлев.
Ранее стало известно, что глава республики по завершении парада Победы на Красной площади покинул российскую столицу. Ряд СМИ объяснил такое решение белорусского лидера якобы ухудшением его самочувствия. Впрочем, эта версия не была подтверждена официально.
«Выглядело так, будто он торопился в Минск. Может быть, он запланировал у себя в Белоруссии некоторое мероприятие во второй половине дня, вот и вылетел домой», — озвучил свою версию произошедшего Журавлев в интервью «ПолитРоссии».
По данным агентства «БелТА», 9 мая Лукашенко действительно принял участие в торжественных мероприятиях в Минске. Он посетил мемориал Победы, возложив к нему венок.