Участник СВО рассказал о снайперском попадании по танку ВСУ с расстояния более десяти километров

Уральские артиллеристы смогли уничтожить танк ВСУ на расстоянии около 10,5 километра, рассказал участник спецоперации Андрей Медведев.
В комментарии для РИА Новости он отметил, что поражение танков противника по навесной траектории — «скорее исключение из правил, чем закономерность». Тем не менее, такого рода практика имеется. По словам военного, несколько раз такие снайперские атаки с большого расстояния действительно проводили.
В то же время собеседник журналистов напомнил, что артиллеристы не работают в составе дивизионной батареи, а действуют по-отдельности, исключая «скученность техники и личного состава».