Участник СВО рассказал о снайперском попадании по танку ВСУ с расстояния более десяти километров

В комментарии для РИА Новости он отметил, что поражение танков противника по навесной траектории — «скорее исключение из правил, чем закономерность». Тем не менее, такого рода практика имеется. По словам военного, несколько раз такие снайперские атаки с большого расстояния действительно проводили.