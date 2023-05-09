Памятные мероприятия в честь Дня Победы прошли в Арктике на архипелаге Шпицберген

Памятные мероприятия по случаю Дня Победы прошли в Баренцбурге на архипелаге Шпицберген в Арктике.
В частности, состоялась церемония возложения венков и парад автомобильной техники. Об этом рассказал генеральный консул на архипелаге Андрей Чемерило.
«Впервые руководством треста «Арктикуголь» был спланирован и успешно проведен 9 мая парад автомобильной техники российской угольной компании», — отметил он в беседе с РИА Новости.
Под флагом России и Знаменем Победы прошел весь автопарк горняков. Это тяжелые машины и автобусы, а также снегоходная техника Центра арктического туризма «Грумант».
В воздушной части парада участвовал вертолет Ми-8 МВТ авиакомпании «Конверс-Авиа», добавил генконсул. Затем участники мероприятия прошли к мемориалу Второй мировой войны, пушке «Слейпнер», чтобы почтить память героев.