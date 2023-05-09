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Депутат Заварзин призвал не искать подвоха в отсутствии танков на параде в Москве

Армия
Депутат Заварзин призвал не искать подвоха в отсутствии танков на параде в Москве

Решение задействовать в рамках парада Победы на Красной площади всего один танк Т-34 не скрывает под собой никакого подвоха, заявил член оборонного комитета Госдумы Виктор Заварзин.

В комментарии «Подъему» он отметил, что Т-34 является символом Великой Отечественной войны, потому машину поставили во главе колонны.

«Раньше было несколько танков, а сейчас так приняли решение. За знаменем нашим прошел танк – вот и вся песня. Тут никакого подвоха, никакой хитрости», — сказал депутат.

По его словам, парад можно считать успешным. Россиянам продемонстрировали не просто большое количество техники, а высокий уровень боеготовности армии. Кроме того, с символической точки зрения важно присутствие на торжественных мероприятиях лидеров стран СНГ.

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