Депутат Заварзин призвал не искать подвоха в отсутствии танков на параде в Москве

Решение задействовать в рамках парада Победы на Красной площади всего один танк Т-34 не скрывает под собой никакого подвоха, заявил член оборонного комитета Госдумы Виктор Заварзин.
В комментарии «Подъему» он отметил, что Т-34 является символом Великой Отечественной войны, потому машину поставили во главе колонны.
«Раньше было несколько танков, а сейчас так приняли решение. За знаменем нашим прошел танк – вот и вся песня. Тут никакого подвоха, никакой хитрости», — сказал депутат.
По его словам, парад можно считать успешным. Россиянам продемонстрировали не просто большое количество техники, а высокий уровень боеготовности армии. Кроме того, с символической точки зрения важно присутствие на торжественных мероприятиях лидеров стран СНГ.