День Победы над нацизмом во многих постсоветских странах и за их пределами прошел неспокойно. Там, где чествовать советских воинов еще пару десятилетий назад было беспрекословной традицией, теперь для отмечания 9 Мая нужна едва ли не революционная решимость.
Молдавия: Победа совсем не «на свалке истории»
«Мне 66 лет, мне уже терять нечего», – говорит жительница Молдавии, которую из-за запрещенной режимом Майи Санду георгиевской ленточки уводит полицейский на акции «Бессмертный полк» в Кишиневе.
Ее родители и отец ее мужа воевали в Великой Отечественной, прошли всю войну, объясняет молдаванка силовику. Но теперь кишиневская полиция выписывает ей штраф за символ Победы – ведь, как говорила «евроинтеграционный» президент Санду, место георгиевской ленты «на свалке истории».
Кстати, об истории. Во время военных действий и румынско-германского командования в Молдавской ССР погибло 64 246 человек. В августе 1941-го на территории Бессарабии было создано 49 концлагерей и гетто. После Ясско-Кишиневской операции в Молдавии на фронт ушли 256 800 жителей, из которых в 1944—1945 годах погибло 40 592 человек. За последний год войны советская армия понесла в республике безвозвратные потери, оцениваемые в 18 700 солдат.
Видимо, в реваншистском порыве «демократизаторки» Санду эти и другие тысячи погибших тоже хотят «выбросить» на свалку истории, вместе с георгиевскими лентами. Создается впечатление, что теперь эти ленты – что-то сродни отличительных знаков антифашистского подполья почти 80 лет назад. Ведь коммунистов, например, в фашистских режимах расстреливать начинали не сразу – сначала репрессировали, поили касторкой… Начиналось «с малого».
«Несмотря на все попытки запугать народ, я надел георгиевскую ленточку, потому что это символ нашей победы. В Молдове 9 мая есть и будет Днем Победы», – заявил журналистам экс-президент страны Игорь Додон, против которого как бы «случайно» открывают уголовные дела после прихода к власти Санду.
Несмотря на давление полиции, в Кишиневе прошел и масштабный автопробег с советскими флагами, и «Бессмертный полк», и даже было развернуто самое большое в мире Знамя Победы – демонстративно и назло новому молдавскому правительству, почему-то состоящему преимущественно из граждан Румынии, недавно «отменивших» в стране молдавский язык.
Германия: немцы против нацизма вопреки властям
«Все, что я вижу сегодня, даже то, как здесь запрещают георгиевские ленточки и значки, это для меня фашизм, это нацизм. А я немец», – говорит житель Берлина, пришедший в Трептов-парк к памятнику воинам-освободителям.
По словам немецких журналистов, полиция несколько раз останавливала шествие, посвященное Дню Победы и требовала «снять или прикрыть георгиевские ленточки и звезды на знаменах». Накануне суд запретил демонстрацию флагов РФ, советского знамени Победы и даже советскую униформу. Украинский флаг сначала показывать тоже запретили, а перед 9 мая решили, что все-таки можно: впрочем, с «нейтралитетом» в российско-украинском конфликте у властей ФРГ изначально как-то не задалось, еще с поставок киевскому режиму вооружений.
Нынешние немецкие власти не чета прошлым. Возложить цветы в Трептов-парк пришел и последний руководитель ГДР Эгон Кренц – журналисты тут же накинулись с вопросом «Как вы можете объяснить свой поступок?!», на что Кренц ответил:
«Я здесь, чтобы почтить память Дня Победы, а не заниматься политикой».
В шествии «Бессмертного полка» приняли участие выходцы из России, Украины, Белоруссии, самой Германии и других стран – толпа распевала «Катюшу», «Мы за ценой не постоим», кто-то по-товарищески обнимался. Несмотря на внешнеполитические усилия властей ФРГ по разжиганию войны, в сердце Германии в этот день царил образцовый «интернационал».
Латвия: аресты, «уголовка» и борьба с инвалидом
В Латвии за возложение цветов и демонстрацию советской символики 9 мая задержали шесть человек: при этом административных дел возбуждено девять, еще одно – уголовное, сообщила полиция. В Даугавпилсе инвалида-колясочника заставили снять ветровку с надписью «Россия».
После прошлогоднего цветочного бунта в Латвии, когда тысячи рижан вопреки запрету «не собираться больше 3 человек 9 мая» устлали морем гвоздик подножие памятника Освободителям Риги, монумент снесли. Но вычеркнуть память о Дне Победы местным этнократическим властям так и не удалось.
Поэтому дошло до абсурда: возлагать цветы в этом году запретили отдельным указом.
«Жители должны считаться с тем, что возложение цветов в местах, где ранее находились советские памятники (сейчас – демонтированные), будет считаться прославлением военной агрессии и этих объектов», – заявила латвийская полиция.
В ночь на 9 мая латышская полиция задержала несколько молодых людей, возлагавших цветы к снесенному памятнику освободителям в Задвинье, сообщает журналист портала RuBaltic Александр Носович.
«Чем меня больше всего цепляет сюжет, так это тем, что речь именно о молодых людях. Год назад символом протеста стал завернутый в российский флаг гимназист Александр Дубъяго с речью о том, что никто не запретит ему чтить память своих бабушек и дедушек. Его недавно выпустили из тюрьмы, но сверстников наказание Александра не вразумило. Сегодня полицаи опять гоняются по рижским улицам за школьниками студентами с цветами», – пишет Носович в Telegram.
Судя по сегодняшнему 9 Мая, состоявшемуся вопреки всему, история Дня Победы в странах, чьи власти наплевали на мнение народа и продали свое политическое влияние «евроатлантическому сотрудничеству», совсем не закончена – она только начинается. И теперь в виде протеста.
Ранее сообщалось, что киевляне отмечают День Победы, несмотря на его замену «днем Европы». Подробнее – в нашей статье.