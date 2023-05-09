9 Мая стало протестом. Беспредел полиции в Молдавии, правда от немцев и аресты в Латвии

По словам немецких журналистов, полиция несколько раз останавливала шествие, посвященное Дню Победы и требовала «снять или прикрыть георгиевские ленточки и звезды на знаменах». Накануне суд запретил демонстрацию флагов РФ, советского знамени Победы и даже советскую униформу. Украинский флаг сначала показывать тоже запретили, а перед 9 мая решили, что все-таки можно: впрочем, с «нейтралитетом» в российско-украинском конфликте у властей ФРГ изначально как-то не задалось, еще с поставок киевскому режиму вооружений.