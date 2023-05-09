Макгрегор указал США на необходимость наладить отношения с Россией

Вашингтон должен наладить отношения с Москвой для сохранения мира и получения взаимной выгоды. Такого мнения придерживается бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.
Он отметил, что США потеряли страх перед разрушительным конфликтом, который может навредить самой стране, поэтому продолжают подталкивать Россию к открытому противостоянию.
«Я отвергаю эту идею, что наши отношения с Россией должны быть враждебными, я не думаю, что они должны быть враждебными, это не значит, что мы должны стать друзьями и приятелями, но мы должны понимать их интересы», — сказал Макгрегор.
Он напомнил, что отношения России и США могут быть эффективными и привел пример совместной борьбы с исламистами, во время которой Москва помогала Вашингтону важнейшими разведданными.