Российские дипломаты возложили цветы к 40 захоронениям советских солдат в Бельгии

Сотрудники посольства в Бельгии возложили цветы к более чем 40 захоронениям советских солдат по всей стране. Об этом информирует ТАСС.
По информации издания, посол Александр Токовинин и и. о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов приняли участие в церемонии на кладбище в Брюсселе. К ним присоединились дипломаты из стран СНГ.
«Всего в эти дни российские дипломаты и соотечественники возложили цветы к более чем 40 советским захоронениям в Бельгии», — передает ТАСС.
Ранее российские дипломаты не смогли подойти к месту возложения цветов на мемориальном кладбище в Варшаве из-за толпы, перекрывшей им путь.