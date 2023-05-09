Отставной полковник США Макгрегор призвал Вашингтон отказаться от антироссийского курса

По словам бывшего военного, открытое противостояние Москвы и Вашингтона не пойдет ни одной их сторон на пользу. Именно поэтому Соединенным Штатам важно отказаться от антироссийского курса, сообщил он в беседе с племянником 35-го президента страны Джона Кеннеди Робертом.