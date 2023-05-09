Американским властям следует пересмотреть свое отношение к России для получения взаимной выгоды и укрепления мировой безопасности. Такой призыв озвучил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
По словам бывшего военного, открытое противостояние Москвы и Вашингтона не пойдет ни одной их сторон на пользу. Именно поэтому Соединенным Штатам важно отказаться от антироссийского курса, сообщил он в беседе с племянником 35-го президента страны Джона Кеннеди Робертом.
«Мы должны предложить провести переговоры без предварительных условий, отбросить всю эту чушь о том, что русские должны совершить национальное самоубийство», — подчеркнул Макгрегор.
Отставной полковник добавил, что США не обязательно считать РФ заклятым врагом. Впрочем, и друзьями странам быть нет необходимости.
«Я отвергаю эту идею, что наши отношения с Россией должны быть враждебными, я не думаю, что они должны быть враждебными», — заключил бывший военный.
Между тем в преддверии Дня Победы США начали провоцировать новый всплеск русофобии. Такое заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.