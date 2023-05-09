Dagens Nyheter: ВВС Швеции столкнулись с катастрофическим кадровым кризисом

Военно-воздушные силы Швеции испытывают нехватку высококвалифицированных специалистов военной авиации. Об этом сообщает издание Dagens Nyheter.
В статье сказано, что 50% летчиков собираются уйти со службы. Так, большинство из них для начала ушли в учебный отпуск.
Авторы публикации подчеркнули, что военнослужащих не устраивает низкая зарплата и повышение пенсионного возраста с 55 до 67 лет. По их мнению, труд пилотов больше ценится в других ведомствах и это при том, что они выполняют трудные боевые задачи.