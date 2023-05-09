Военкор Симонов пообщался с украинскими военнопленными, которых «побратимы» пытались убить HIMARS

ВСУ намеренно нанесли ракетный удар по объекту, в котором находились украинские военнопленные, ожидавшие обмена. Об этом сообщает военкор Александр Симонов в личном Telegram-канале «Позывной Брюс».
«Было четыре прилета HIMARS. К разочарованию украинского руководства никто из пленных не погиб», — рассказал военный корреспондент.
Военкор отметил, что солдаты украинской армии недоумевают от действий Вооруженных сил Украины:
«Сами ВСУшники в шоке от произошедшего и не понимают, зачем их хотели убить свои же. Говорят, "мы не нужны" и "пушечное мясо". Поспорить с ними после произошедшего сложно».
В настоящее время штурмовики ЧВК «Вагнер» ведут активные боевые действия на Бахмутском направлении. Однако ВСУ все еще оказывают сопротивление и не сдают населенный пункт.