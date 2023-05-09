Пресс-секретаря Белого дома высмеяли за сравнение уплаты госдолга с содержданием авто

В конце своего ответа пресс-секретарь Белого Дома также обратилась к Конгрессу США, недоумевая, почему там «создают кризис, которого не должно быть». С ее слов, это правильный поступок — в 78-й раз просто повысить планку госдолга без сокращения расходов, ведь «так делали с 1960 года».