Пресс-секретаря Белого дома высмеяли за сравнение уплаты госдолга с содержданием авто

Если вы покупаете автомобиль, от вас ожидают ежемесячных платежей. Так пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер попыталась ответить на вопрос журналистов о повышении потолка госдолга США — по ее словам, средний американский житель даже «не понимает», о чем идет речь.
«Я хочу отступить на секунду, и я действительно ценю вопрос, но давайте посмотрим на это с точки зрения американского народа, который пытается разобраться. Который, возможно, не знает, о чем мы говорим. Итак, послушайте, давайте на секунду посмотрим на это глазами американских семей. Если вы покупаете автомобиль, от вас ожидают ежемесячных платежей», — заявила она.
Правда, сами американцы с ней оказались не согласны. В соцсетях высмеяли аналогию Жан-Пьер, а несколько пользователей Сети отметили, что экономические проблемы Соединенных Штатов, в том числе те, из-за которых приходится разбираться с погашением слишком большого государственного долга, — лишь результат провальной экономической политики команды действующего президента Джозефа Байдена.
«Байдену и Сенату пора действовать в соответствии с планом Палаты Представителей Республиканской партии по ответственному решению проблемы потолка долга, вместо того, чтобы делать больше ложных заявлений. Наш финансовый кризис — результат расходов Вашингтона», — ответил на речь Жан-Пьер член Палаты представителей от штата Монтана Мэтт Розендейл.
В конце своего ответа пресс-секретарь Белого Дома также обратилась к Конгрессу США, недоумевая, почему там «создают кризис, которого не должно быть». С ее слов, это правильный поступок — в 78-й раз просто повысить планку госдолга без сокращения расходов, ведь «так делали с 1960 года».