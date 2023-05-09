В Швейцарии прошли одни из крупнейших за последние 30 лет военных учений LUX 23

Швейцарская армия провела военные учения под названием LUX 23 с участием четырех тысяч военнослужащих.
Отмечается, что эти маневры ВС Швейцарии стали одними из самых масштабных за последние 30 лет. В ходе девятидневных учений швейцарские войска занимались отработкой «политики вооруженного нейтралитета».
Ранее сообщалось, что на территории Литвы стартовали крупномасштабные маневры Североатлантического альянса «Железный волк». По имеющейся информации, в них задействованы военнослужащие из Германии, Бельгии, США и ряда других стран НАТО.