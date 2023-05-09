Названы продукты, изменение стоимости которых необходимо отслеживать

По словам Чаплина, это касается белого вина, подорожавшего на 28%, сыра с ростом стоимости в 23% и масла, цена на которое повысилась на 11%. Цены на хлеб увеличились на 6–10 рублей за последние 12 месяцев, колбасные продукты также подорожали.