Названы продукты, изменение стоимости которых необходимо отслеживать

Стоимость социально значимых продуктов контролируется государством, однако рост цен на них все равно неизбежен из-за изменений логистических цепочек. При этом ряд товаров вырос в цене сильнее других, рассказал депутат Госдумы РФ от фракции «Единая Россия» Никита Чаплин, передает «Экономика сегодня».
По словам Чаплина, это касается белого вина, подорожавшего на 28%, сыра с ростом стоимости в 23% и масла, цена на которое повысилась на 11%. Цены на хлеб увеличились на 6–10 рублей за последние 12 месяцев, колбасные продукты также подорожали.
Рост стоимости чаще всего фиксируется на зарубежную продукцию. В таком случае нужно учитывать продукт отечественного производства, добавил депутат.