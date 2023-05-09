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Во Франции намерены более строго следить за богатыми гражданами в вопросе выплаты налогов

Экономика
Во Франции намерены более строго следить за богатыми гражданами в вопросе выплаты налогов

Французские власти ужесточат контроль и наказание за неуплату налогов ультрабогатыми гражданами и крупным бизнесом, завил ответственный за государственные счета министр-делегат Габриэль Атталь, сообщает BFMTV.

По его словам, более серьезное внимание будет направлено на проверки транснациональных корпораций и очень богатых граждан страны. При этом давление на средний класс и представителей малого и среднего бизнеса планируется, наоборот, ослабить.

Чтобы увеличить число налоговых проверок, к 2027 году в ответственное за данные действия ведомство планируется набрать дополнительно 1,5 тыс. человек.

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