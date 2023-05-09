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Шольц предложил Евросоюзу отказаться от принципа единогласия во внешней политике

Политика
Шольц предложил Евросоюзу отказаться от принципа единогласия во внешней политике

Евросоюзу необходимо отказаться от принципа единогласия во внешней политике. Такое предложение сделал глава немецкого правительства Олаф Шольц.

Канцлер поделился своим видением мира в XXI веке. По его словам, международная система будет многополярной. По этой причине Евросоюзу необходимо провести масштабные реформы.

«Чтобы обеспечить себе место в мире будущего, ЕС должен измениться», — подчеркнул Шольц во время выступления в Европарламенте.

Ранее глава дипломатии объединения Жозеп Боррель призвал отказаться от права вето во внешней политике. Чиновник предложил перейти к принципу принятия решений большинством голосов.

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