«Фашистов забыли спросить»: Захарова ответила на выпад МИД Украины в адрес лидеров стран СНГ

Дипломат напомнила, что киевскому режиму не следует рассуждать о морали на фоне открытого призыва к террористической деятельности. В качестве примера она указала на опрос агентства УНИАН на тему того, кого следует избрать следующей жертвой теракта из числа российских телеведущих и военкоров.