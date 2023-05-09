«Фашистов забыли спросить»: Захарова ответила на выпад МИД Украины в адрес лидеров стран СНГ

Внешнеполитическое ведомство Украины назвало «аморальным» присутствие лидеров стран СНГ на параде Победы в Москве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала агрессивный выпад украинского министерства.
Дипломат напомнила, что киевскому режиму не следует рассуждать о морали на фоне открытого призыва к террористической деятельности. В качестве примера она указала на опрос агентства УНИАН на тему того, кого следует избрать следующей жертвой теракта из числа российских телеведущих и военкоров.
«Фашистов забыли спросить», — прокомментировала она ситуацию.
По словам Захаровой, в социальном исследовании приняли участие около 50 тысяч украинцев. Это демонстрирует тот факт, что власти принялись открыто вовлекать общество в терроризм, заключила она.