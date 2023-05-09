Зеленский назвал недопустимыми экспортные ограничения ЕС на украинские сельхозтовары

Данная ситуация обсуждалась с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в ходе ее визита в Киев. Евросоюз должен проявить солидарность, но пока украинская сторона ее не видит. Тем временем «жесткие протекционистские меры» соседских стран в отношении украинской сельскохозяйственной продукции разочаровывают, написано в сообщении.