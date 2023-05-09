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Зеленский назвал недопустимыми экспортные ограничения ЕС на украинские сельхозтовары

Экономика
Зеленский назвал недопустимыми экспортные ограничения ЕС на украинские сельхозтовары

Президент Украины Владимир Зеленский назвал недопустимыми ограничения Евросоюза на ввоз украинской агропродукции и потребовал снять данный запрет, передает ТАСС со ссылкой на сообщение офиса президента в Telegram-канале.

Данная ситуация обсуждалась с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в ходе ее визита в Киев. Евросоюз должен проявить солидарность, но пока украинская сторона ее не видит. Тем временем «жесткие протекционистские меры» соседских стран в отношении украинской сельскохозяйственной продукции разочаровывают, написано в сообщении.

Зеленский выразил надежду на снятие всех ранее введенных со стороны стран Евросоюза экспортных ограничений. В частности, речь идет о Польше, Словакии, Болгарии, Румынии и Венгрии, куда ЕК запретила экспорт зерна с Украины на фоне затоваривания стран данной продукцией.

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