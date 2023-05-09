Зеленский назвал недопустимыми экспортные ограничения ЕС на украинские сельхозтовары

Президент Украины Владимир Зеленский назвал недопустимыми ограничения Евросоюза на ввоз украинской агропродукции и потребовал снять данный запрет, передает ТАСС со ссылкой на сообщение офиса президента в Telegram-канале.
Данная ситуация обсуждалась с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в ходе ее визита в Киев. Евросоюз должен проявить солидарность, но пока украинская сторона ее не видит. Тем временем «жесткие протекционистские меры» соседских стран в отношении украинской сельскохозяйственной продукции разочаровывают, написано в сообщении.
Зеленский выразил надежду на снятие всех ранее введенных со стороны стран Евросоюза экспортных ограничений. В частности, речь идет о Польше, Словакии, Болгарии, Румынии и Венгрии, куда ЕК запретила экспорт зерна с Украины на фоне затоваривания стран данной продукцией.