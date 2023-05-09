Матвиенко назвала героическое прошлое РФ и Белоруссии основой для укрепления единства

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко назвала прошлое жителей РФ и Белоруссии тем, что станет базой для более тесного сотрудничества двух государств. Такая информация была обнародована 9 мая.
Сегодня политический деятель поздравила президента белорусского государства Александра Лукашенко с Днем Великой Победы. В послании Матвиенко подчеркнула, что общая история Москвы и Минска, пропитанная героизмом, усилит процесс объединения двух стран.
«Героическое прошлое россиян и белорусов, их стремление к сохранению и приумножению культурного и духовного наследия будут незыблемой основой для дальнейшего укрепления нашего единства», — говорится в тексте.
Ранее на Красной площади состоялся торжественный парад по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На мероприятии присутствовали главы семи стран СНГ.