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В Латвии полицейские заставили инвалида снять куртку с надписью «Россия»

Общество
В Латвии полицейские заставили инвалида снять куртку с надписью «Россия»

Сотрудники полиции в латвийском городе Даугавпилс заставили инвалида-колясочника раздеться из-за одной надписи.

По словам очевидцев, правоохранители подошли к мужчине на инвалидной коляске, который был одет в ветровку с надписью «Россия». Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

«Как выяснилось, сам мужчина не разговаривает, но его все равно заставили снять "запрещенную" куртку», — говорится в публикации.

Сейм Латвии ранее в срочном порядке запретил любые публичные мероприятия на 9 мая. Местные власти отметили, что возложение цветов к местам демонтированных советских памятников будет строго наказываться.

#латвия #инвалид #Одежда