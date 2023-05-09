В Латвии полицейские заставили инвалида снять куртку с надписью «Россия»

Сотрудники полиции в латвийском городе Даугавпилс заставили инвалида-колясочника раздеться из-за одной надписи.
По словам очевидцев, правоохранители подошли к мужчине на инвалидной коляске, который был одет в ветровку с надписью «Россия». Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.
«Как выяснилось, сам мужчина не разговаривает, но его все равно заставили снять "запрещенную" куртку», — говорится в публикации.
Сейм Латвии ранее в срочном порядке запретил любые публичные мероприятия на 9 мая. Местные власти отметили, что возложение цветов к местам демонтированных советских памятников будет строго наказываться.