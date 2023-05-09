Украинский МИД раскритиковал глав стран СНГ за визит в Москву на парад Победы

Визит глав стран Содружества Независимых Государств в Россию на 9 Мая был негативно воспринят в Киеве. Возмущение по этому поводу высказало украинское внешнеполитическое ведомство.
Сегодня, 9 мая, в Москву с рабочим визитом прибыли руководители семи республик бывшего СССР. Все они приняли участие в торжественном параде по случаю Победы в Великой Отечественной войне. Однако в Киеве эту ситуацию назвали «аморальной».
«Рассматриваем участие лидеров указанных иностранных государств в публичном мероприятии… как аморальный и недружественный шаг в отношении Украины, проявление пренебрежения к украинскому народу», — отметили в МИД.