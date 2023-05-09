Российские дипломаты возложили цветы к памятнику советским солдатам в Праге

Российский посол в Чехии Александр Змеевский посетил Ольшанское кладбище и возложил цветы к мемориалу советским солдатам в честь Дня Победы. Об этом сообщил советник посольства РФ Николай Брякин.
Дипломат в сопровождении других сотрудников ведомства прибыл к памятнику павшим красноармейцам утром 9 мая. Он расположен в центральной части Праги, пишет РИА Новости.
«При освобождении Чехословакии от немецких нацистов погибло более 140 тысяч красноармейцев», — напомнил Брякин.
Ранее стало известно об инциденте с послом РФ в Польше Сергеем Андреевым. Агрессивная толпа не подпустила его к памятнику для возложения венка.