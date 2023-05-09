Организация Объединенных Наций может «наградить» американское руководство жесткой пощечиной за очередной антироссийский жест. К такому выводу пришли журналисты Sohu.
Авторы в статье, которую пересказала «ПолитРоссия», напомнили, что недавно Вашингтон отказался выдавать визы сотрудникам российских СМИ для освещения мероприятий Совбеза ООН в Нью-Йорке.
Однако в борьбе с Москвой Белый дом забывает, что внутри Организации запрещается проворачивать визовые маневры в отношении других членов. За это США могут здорово поплатиться, отметили китайские журналисты.
«Организация, например, может наложить санкции на США. Такая реакция определенно застанет американские власти врасплох», – говорится в статье.
Ранее сообщалось, что Москва готовит новый ответ на отказ США выдавать визы российским журналистам. Об этом рассказал замглавы МИД Сергей Рябков.