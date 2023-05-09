В Никарагуа шесть пассажиров автобуса погибли при нападении пчел-убийц после ДТП

Пять взрослых и ребенок погибли, еще 17 пострадали в результате атаки агрессивных пчел в Никарагуа. Как пишет местный телеканал TN8, насекомые атаковали людей после того, как пассажирский автобус съехал в овраг с пчелиными ульями.
По данным источника, все произошло в городе Сан-Себастьян-де-Яли в департаменте Хинотега. Водитель транспортного средства потерял управление и съехал в овраг на кофейные плантации. Там находились ульи насекомых, которые внезапно напали на людей.
В результате скончались не менее шести человек, в том числе восьмилетняя девочка. Всего в автобусе было 25 человек, 17 из низ доставили в больницу.