Зеленский призвал начать переговоры о вступлении страны в Евросоюз

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пришло время определиться с будущим членством страны в Европейском союзе. Об этом он сказал в ходе итоговой пресс-конференции после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Политик выразил надежду, что в начале лета ЕК по достоинству оценит стремление Киева к евроинтеграции положительной отметкой. По его словам, пришло время убрать политическую неопределенность в отношениях между объединением и Украиной.
«Настало время для позитивного решения об открытии переговоров о членстве Украины в ЕС», — подчеркнул лидер.
Напомним, 23 июня прошлого года в Брюсселе было подписано одобрение на предоставление Киеву и Кишиневу статуса кандидатов на вступление в союз. Для этого страны обязаны были выполнить ряд требований.