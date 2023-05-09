СМИ: Лукашенко экстренно покинул Москву по причине плохого самочувствия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вынужден был спешно покинуть Москву по состоянию здоровья. Об этом сообщил политолог Дмитрий Болкунец.
По информации аналитика, белорусскому лидеру пришлось отказаться от неформальной трапезы, которую проводил глава российского государства Владимир Путин. Политик отправился в аэропорт в сопровождении кареты скорой помощи, пишет эксперт в своем Telegram-канале.
На обеде в Грановитой палате Кремля присутствуют остальные лидеры стран постсоветского пространства. В компании Путина за столом восседают президенты Туркмении, Киргизии, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.