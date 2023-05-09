Путин восхитил читателей Daily Mail своим выступлением на параде Победы

Читатели британской ежедневной газеты Daily Mail прокомментировали торжественное выступление президента России Владимира Путина на параде Победы в Москве. Они восхитились речью политика, похвалив его за честность.
В рамках праздничного мероприятия глава государства напомнил, что для РФ не существует недружественных народов. В то же время против страны развязали настоящую войну, подчеркнул Путин.
По мнению пользователей, озвученная российским лидером информация является правдивой. В отличие от своих западных коллег, президент не боится называть вещи своими именами, считают читатели Daily Mail.
«Уважение Путину за празднование годовщины разгрома нацистов. Правильно сделал», — восхитился один из пользователей.
«Путин все правильно сказал. Есть доказательства, ясно показывающие, что Запад спровоцировал эту войну», — добавил другой комментатор.
«Выдающаяся речь! В отличие от наших собственных лидеров, Путин говорит правду об агрессии Запада по отношению к России», — похвалил президента третий.
Ранее слова политика также прокомментировал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его мнению, для России нет недружественных народов, но есть враждебные правительства.