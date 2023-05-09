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Путин восхитил читателей Daily Mail своим выступлением на параде Победы

Политика
Путин восхитил читателей Daily Mail своим выступлением на параде Победы

Читатели британской ежедневной газеты Daily Mail прокомментировали торжественное выступление президента России Владимира Путина на параде Победы в Москве. Они восхитились речью политика, похвалив его за честность.

В рамках праздничного мероприятия глава государства напомнил, что для РФ не существует недружественных народов. В то же время против страны развязали настоящую войну, подчеркнул Путин.

По мнению пользователей, озвученная российским лидером информация является правдивой. В отличие от своих западных коллег, президент не боится называть вещи своими именами, считают читатели Daily Mail.

«Уважение Путину за празднование годовщины разгрома нацистов. Правильно сделал», — восхитился один из пользователей.
«Путин все правильно сказал. Есть доказательства, ясно показывающие, что Запад спровоцировал эту войну», — добавил другой комментатор.
«Выдающаяся речь! В отличие от наших собственных лидеров, Путин говорит правду об агрессии Запада по отношению к России», — похвалил президента третий.

Ранее слова политика также прокомментировал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его мнению, для России нет недружественных народов, но есть враждебные правительства.

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