Евросоюз призвал Германию отказаться от поставок нефти по трубопроводу «Дружба»

Германии стоит отказаться от нефтяных поставок по трубопроводу «Дружба» из-за западных санкций в отношении России. К этому страну призвала Еврокомиссия, передает издание EUobserver.
По словам автора статьи, у Польши почти получилось вынудить ФРГ отказаться от импорта черного золота по этой магистрали. В то же время власти таких стран, как Венгрия, Словакия и Чехия могут продолжить закупки российской нефти.
При этом Еврокомиссия не планирует вводить запрет для бельгийского центра в Антверпене на покупку алмазов из России в рамках антироссийских санкций, добавили в публикации.