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Евросоюз призвал Германию отказаться от поставок нефти по трубопроводу «Дружба»

Экономика
Евросоюз призвал Германию отказаться от поставок нефти по трубопроводу «Дружба»

Германии стоит отказаться от нефтяных поставок по трубопроводу «Дружба» из-за западных санкций в отношении России. К этому страну призвала Еврокомиссия, передает издание EUobserver.

По словам автора статьи, у Польши почти получилось вынудить ФРГ отказаться от импорта черного золота по этой магистрали. В то же время власти таких стран, как Венгрия, Словакия и Чехия могут продолжить закупки российской нефти.

При этом Еврокомиссия не планирует вводить запрет для бельгийского центра в Антверпене на покупку алмазов из России в рамках антироссийских санкций, добавили в публикации.

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